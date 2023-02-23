Джонсон хочет стать генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет претендовать на должность генерального секретаря Североатлантического Альянса.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он сказал в эфире телемарафона.

"Возглавить НАТО? Замечательная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, что такой замысел (у меня) есть, и пусть никто не забывает, что такой кандидат (на должность генерального секретаря НАТО) в запасе есть. На этот раз, я думаю, мне повезет", - сказал Джонсон.

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Он вспомнил, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги предлагал назначить следующим генсеком НАТО представителя Европейского Союза.

"Я с ним полностью не согласен. Думаю, что есть другие кандидаты за пределами Европейского Союза. Не обязательно это должен быть ЕС. Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата. Это хорошая и важная должность", - добавил экс-премьер Британии.

Джонсон подчеркнул, что НАТО сейчас "силен, как никогда", и к нему вскоре присоединятся новые члены - Швеция и Финляндия.

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"И мы видим совершенно ясно, что украинское членство - это перспектива. Это должно произойти, это очевидно. Путин развенчал все аргументы против вступления Украины в НАТО. Теперь их нет", - подытожил он.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

Сейчас большинство союзников также предпочитают не менять главу Альянса и неофициально якобы договорились о продлении полномочий Столтенберга до апреля 2024 года. Впрочем, сам Йенс Столтенберг хотел бы покинуть пост осенью этого года.

По данным СМИ, между странами нет консенсуса по кандидатуре преемника Столтенберга.