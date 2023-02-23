Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джонсон хочет стать генсеком НАТО

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 19:31
Джонсон хочет стать генсеком НАТО
борис джонсон, Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет претендовать на должность генерального секретаря Североатлантического Альянса.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он сказал в эфире телемарафона.

"Возглавить НАТО? Замечательная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Хочу подчеркнуть, уважаемые друзья, что такой замысел (у меня) есть, и пусть никто не забывает, что такой кандидат (на должность генерального секретаря НАТО) в запасе есть. На этот раз, я думаю, мне повезет", - сказал Джонсон.

Реклама:

Он вспомнил, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги предлагал назначить следующим генсеком НАТО представителя Европейского Союза.

"Я с ним полностью не согласен. Думаю, что есть другие кандидаты за пределами Европейского Союза. Не обязательно это должен быть ЕС. Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата. Это хорошая и важная должность", - добавил экс-премьер Британии.

Джонсон подчеркнул, что НАТО сейчас "силен, как никогда", и к нему вскоре присоединятся новые члены - Швеция и Финляндия.

ВИДЕО ДНЯ

"И мы видим совершенно ясно, что украинское членство - это перспектива. Это должно произойти, это очевидно. Путин развенчал все аргументы против вступления Украины в НАТО. Теперь их нет", - подытожил он.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

Сейчас большинство союзников также предпочитают не менять главу Альянса и неофициально якобы договорились о продлении полномочий Столтенберга до апреля 2024 года. Впрочем, сам Йенс Столтенберг хотел бы покинуть пост осенью этого года.

По данным СМИ, между странами нет консенсуса по кандидатуре преемника Столтенберга.

Темы: Борис ДжонсонНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
Все новости...
Реклама: