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Зеленський: Путін досі хоче захопити Київ

Євген КізіловЧетвер, 23 лютого 2023, 20:54
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що через рік російський диктатор Володимир Путін не полишив надій окупувати Київ.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ВВС

Пряма мова: "Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну".

Деталі: Водночас президент упевнений, що для росіян і білорусів, якщо приєднаються, буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ, і великою помилкою.

Зеленський вважає, що російська армія вже не така сильна, як була. І навіть у кращій формі вона не змогла захопити українську столицю.

Журналіст запитав Зеленського, чи впорається Україна, якщо до росіян долучаться білоруські війська. Президент запевнив, що українські Сили оборони витримають.

Теми: ЗеленськийПутінКиїввійна
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