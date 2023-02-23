Зеленский: Путин до сих пор хочет захватить Киев

Президент Владимир Зеленский считает, что, спустя год, российский диктатор Владимир Путин не оставил надежд оккупировать Киев.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И поэтому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину".

Реклама:

Детали: В то же время президент уверен, что для россиян и белорусов, если присоединятся, будет огромным вызовом и проблемой занять Киев, и большой ошибкой.

Зеленский считает, что российская армия уже не так сильна, как была. И даже в лучший форме она не смогла захватить украинскую столицу.

Журналист спросил Зеленского, справится ли Украина, если к россиянам присоединятся белорусские войска. Президент заверил, что украинские Силы обороны выдержат.