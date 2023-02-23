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Євросоюз до річниці вторгнення: Ми забезпечимо перемогу України

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 21:17
Getty Images

Країни Європейського Союзу пообіцяли домогтися перемоги України у війні з Росією та не зупиняти свою підтримку до того дня, поки не буде відновлено справедливість після злочинного нападу РФ.

Про це йдеться у заяві Європейської ради до річниці повномасштабного вторгнення РФ, з якою ознайомилась "Європейська правда".

У заяві, яку підтримали всі 27 держав-членів ЄС, зазначено, що російська агресія є злочином проти миру, порушує Статут ООН, принципи ООН та цінності людства. 

"Росія систематично нападає на цивільних осіб, руйнує міста та атакує українську ідентичність. Ми рішуче налаштовані забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах та інших найтяжчих злочинах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України", - сказано у заяві.

Держави ЄС підкреслюють, що Росія перетворила продовольство та енергію на зброю, здійснює безвідповідальні ядерні погрози та поширює неправдиві наративи про війну. Агресивна війна Росії та її наслідки суттєво вплинули на багато країн, зокрема, через вплив на світову економіку, ціни на продовольство та сировинні товари. 

Держави ЄС обіцяють, що будуть продовжувати стояти твердо і в повній солідарності з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно.

"Всі українці заслуговують на те, щоб жити в мирі та вільно обирати власну долю. Україна є частиною нашої європейської родини", - сказано у заяві, у якій додається, що вибір українців бути в ЄС є вибором миру, демократії, верховенства права, поваги до основних прав та процвітання.

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Держави ЄС обіцяють продовжувати підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах, у тому числі шляхом швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості. 

"Ми також підтримуватимемо відновлення України, для чого будемо прагнути використовувати заморожені та заблоковані російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Ми продовжимо посилювати колективний тиск на Росію з метою припинення її агресивної війни. З цією метою ми ухвалимо десятий пакет санкцій і вживатимемо заходів проти тих, хто намагатиметься обійти заходи ЄС", - наголошується у заяві.

Держави ЄС заявили про підтримку формули миру президента Зеленського і пообіцяли домогтися перемоги у війні проти Росії.

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо перемогу України, повагу до міжнародного права, відновлення миру та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відбудову України та встановлення справедливості. До того дня ми не зупинимося", - йдеться у заяві.

Читайте також про те, як повномасштабна війна змінила формати співпраці України та ЄС.

Хто та як має домовлятися про вступ України до ЄС - у матеріалі на сайті "ЄП".

Теми: ЄСУкраїнавійна
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