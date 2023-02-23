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Евросоюз к годовщине вторжения: Мы обеспечим победу Украины

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 20:17
Евросоюз к годовщине вторжения: Мы обеспечим победу Украины
Getty Images

Страны Европейского Союза пообещали добиться победы Украины в войне с Россией и не останавливать свою поддержку до того дня, пока не будет восстановлена справедливость после преступного нападения РФ.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета к годовщине полномасштабного вторжения РФ, с которым ознакомилась "Европейская правда".

В заявлении, которое поддержали все 27 государств-членов ЕС, говорится, что российская агрессия является преступлением против мира, нарушает Устав ООН, принципы ООН и ценности человечества. 

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"Россия систематически нападает на гражданских лиц, разрушает города и атакует украинскую идентичность. Мы решительно настроены обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины", - говорится в заявлении.

Государства ЕС подчеркивают, что Россия превратила продовольствие и энергию в оружие, осуществляет безответственные ядерные угрозы и распространяет ложные нарративы о войне. Агрессивная война России и ее последствия существенно повлияли на многие страны, в частности, из-за влияния на мировую экономику, цены на продовольствие и сырьевые товары. 

Государства ЕС обещают, что будут продолжать стоять твердо и в полной солидарности с Украиной и ее народом столько, сколько потребуется.

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"Все украинцы заслуживают того, чтобы жить в мире и свободно выбирать собственную судьбу. Украина является частью нашей европейской семьи", - говорится в заявлении, в котором добавляется, что выбор украинцев быть в ЕС является выбором мира, демократии, верховенства права, уважения к основным правам и процветания.

Государства ЕС обещают продолжать поддерживать Украину в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах, в том числе путем быстрых скоординированных закупок у европейской промышленности. 

"Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего будем стремиться использовать замороженные и заблокированные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Мы продолжим усиливать коллективное давление на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны. С этой целью мы примем десятый пакет санкций и будем принимать меры против тех, кто будет пытаться обойти меры ЕС", - отмечается в заявлении.

Государства ЕС заявили о поддержке формулы мира президента Зеленского и пообещали добиться победы в войне против России.

"Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим победу Украины, уважение к международному праву, восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, восстановление Украины и установление справедливости. До того дня мы не остановимся", - говорится в заявлении.

Читайте также о том, как полномасштабная война изменила форматы сотрудничества Украины и ЕС.

Кто и как должен договариваться о вступлении Украины в ЕС - в материале на сайте "ЕП".

Темы: ЕСУкраинавойна
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