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Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять

Олена РощінаЧетвер, 23 лютого 2023, 22:24
Юрій Луценко воює під Бахмутом, фото з його Facebook

Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко назвав своє призначення командиром взводу роти ударних безпілотних авіакомплексів рядовою подією, яка відбулася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області.

Джерело: Юрій Луценко у своєму Facebook

Пряма мова: "Приїхав з бахмутської передової на базу. Сильно здивований з реакції ФБ на моє призначення комвзводу роти БПЛА. Друзі якось надмірно щасливі від рядової події, недруги звично бурхливо ненавидять мене за те, що виглядають диванними пігмеями.

На фоні цього – вуличні бої в передмісті Бахмуту, перерізані траси сполучення, нестача БК, смертельна втома героїчної піхоти".

Деталі: Луценко додав, що від привітань у цих обставинах він віджартовується словами, що "кар’єра нарешті пішла вгору:)", але щиро вдячний кожному за добре слово.

"А недругам (до війни називав їх ворогами, але зараз це слово використовую лише для тих, за ким полюємо день і ніч) щось пояснювати нема сенсу. Знайте лиш, що я, не ховаючись, пережив та переміг і дніпропетровську, і донецьку мафію. Переживу і вашу естрадно-циркову. Честь маю", – написав колишній політик, а нині боєць Луценко.

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Цьому передувало: 20 лютого головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Юрій Луценко двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), а також обіймав посаду генерального прокурора (2016-2019).

Теми: Луценковійна
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