Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят

Юрий Луценко воюет под Бахмутом, фото из его Facebook

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко назвал свое назначение командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов рядовым событием, которое произошло на фоне уличных боев в пригороде города Бахмут Донецкой области.

Источник: Юрий Луценко в своем Facebook

Прямая речь: "Приехал с бахмутской передовой на базу. Сильно удивлен реакцией ФБ на мое назначение комвзвода роты БПЛА. Друзья как-то чрезмерно счастливы от рядового события, недруги привычно бурно ненавидят меня за то, что выглядят диванными пигмеями.

На фоне этого – уличные бои в пригороде Бахмута, перерезанные трассы сообщения, нехватка БК, смертельная усталость героической пехоты".

Детали: Луценко добавил, что от поздравлений в этих обстоятельствах он отшучивается словами, что "карьера наконец пошла вверх:)", но искренне благодарен каждому за доброе слово.

"А недругам (до войны называл их врагами, но сейчас это слово использую только для тех, за кем охотимся день и ночь) что-то объяснять нет смысла. Знайте лишь, что я, не прячась, пережил и победил и днепропетровскую, и донецкую мафию. Переживу и вашу эстрадно-цирковую. Честь имею", – написал бывший политик, а ныне боец Луценко.

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Этому предшествовало: 20 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Юрий Луценко дважды занимал должность министра внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010), а также занимал должность генерального прокурора (2016-2019).