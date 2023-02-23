Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят

Елена РощинаЧетверг, 23 февраля 2023, 22:24
Юрий Луценко воюет под Бахмутом, фото из его Facebook

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко назвал свое назначение командиром взвода роты ударных беспилотных авиакомплексов рядовым событием, которое произошло на фоне уличных боев в пригороде города Бахмут Донецкой области.

Источник: Юрий Луценко в своем Facebook

Прямая речь: "Приехал с бахмутской передовой на базу. Сильно удивлен реакцией ФБ на мое назначение комвзвода роты БПЛА. Друзья как-то чрезмерно счастливы от рядового события, недруги привычно бурно ненавидят меня за то, что выглядят диванными пигмеями.

На фоне этого – уличные бои в пригороде Бахмута, перерезанные трассы сообщения, нехватка БК, смертельная усталость героической пехоты".

Детали: Луценко добавил, что от поздравлений в этих обстоятельствах он отшучивается словами, что "карьера наконец пошла вверх:)", но искренне благодарен каждому за доброе слово.

"А недругам (до войны называл их врагами, но сейчас это слово использую только для тех, за кем охотимся день и ночь) что-то объяснять нет смысла. Знайте лишь, что я, не прячась, пережил и победил и днепропетровскую, и донецкую мафию. Переживу и вашу эстрадно-цирковую. Честь имею", – написал бывший политик, а ныне боец Луценко.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 20 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Юрий Луценко дважды занимал должность министра внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010), а также занимал должность генерального прокурора (2016-2019).

Темы: Луценковойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов сейчас оккупировано

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Зеленский показал свой гардероб и комнату на Банковой, где живет с начала войны

Все новости...
Луценко
Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган
Луценко написал заявление на вступление в партию Порошенко
От американской виллы Лазаренко до российского письма Януковича. Истории 6 самых громких топпосадок в Украине
Последние новости
22:22
Избранный президент Чехии: НАТО должно рассмотреть членство Украины сразу после войны
21:46
Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте
21:17
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов сейчас оккупировано
20:57
Зеленский: Работаем над расширением глобальных санкций на атомную отрасль РФ
20:07
ЕС ввел новые санкции против группы Вагнера, в том числе против причастных к штурму Соледара
19:50
Президент Черногории решил побороться за третий срок
19:43
Россияне вывели на провоенный митинг в Москве детей, маму которых убили в Мариуполе – СМИ
19:16
Венгрия может отложить ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО на конец марта
19:09
фото, видеоРоссияне обстреливают Донецкую область: есть раненые, разрушена одна из лучших школ области
18:57
У Орбана снова не могут определиться, Россия или НАТО виноваты в нападении РФ на Украину
Все новости...