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Генсек НАТО: Є ознаки того, що Китай може готуватися допомагати Росії зброєю

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 21:44
Генсек НАТО: Є ознаки того, що Китай може готуватися допомагати Росії зброєю
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Північноатлантичний Альянс помітив ознаки того, що Китай розглядає можливість постачання до Росії зброї, що може бути використана для наступальних дій в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв’ю Reuters заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми не зафіксували жодних постачань летальної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це. Саме тому Сполучені Штати та інші союзники були дуже чіткими, застерігаючи від цього. І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну Росії", – зазначив він.

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Столтенберг наголосив, що Китай є членом Ради Безпеки ООН, а повномасштабна війна Росії проти України порушує Статут ООН.

"Основний принцип цього Статуту – поважати територіальну цілісність інших країн, а не вторгатися в іншу країну із сотнями тисяч солдатів. Звичайно, Китай не повинен бути частиною цього", – додав генсек Альянсу.

Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен висловив "глибоке занепокоєння" тим, що Китай розглядає можливість надання потенційної летальної допомоги Росії у її війни проти України, й може опублікувати відповідні дані.

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Коментуючи це, міністерство закордонних справ Китаю в четвер заявило, що будь-які потенційні розвідувальні дані про передачу Китаєм зброї Росії, які планують оприлюднити Сполучені Штати, є лише припущеннями.

Як відомо, Китай готується презентувати позицію щодо врегулювання конфлікту в Україні політичними засобами до річниці повномасштабного російського вторгнення.

Більше про це тут: Мюнхен поза зоною комфорту: що змінюють для України "мирний план" Китаю та підтримка США.

Теми: НАТОКитайРосіязброя
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