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Генсек НАТО: Є ознаки того, що Китай може готуватися допомагати Росії зброєю

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 22:44
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Північноатлантичний Альянс помітив ознаки того, що Китай розглядає можливість постачання до Росії зброї, що може бути використана для наступальних дій в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв’ю Reuters заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми не зафіксували жодних постачань летальної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це. Саме тому Сполучені Штати та інші союзники були дуже чіткими, застерігаючи від цього. І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну Росії", – зазначив він.

Столтенберг наголосив, що Китай є членом Ради Безпеки ООН, а повномасштабна війна Росії проти України порушує Статут ООН.

"Основний принцип цього Статуту – поважати територіальну цілісність інших країн, а не вторгатися в іншу країну із сотнями тисяч солдатів. Звичайно, Китай не повинен бути частиною цього", – додав генсек Альянсу.

Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен висловив "глибоке занепокоєння" тим, що Китай розглядає можливість надання потенційної летальної допомоги Росії у її війни проти України, й може опублікувати відповідні дані.

Коментуючи це, міністерство закордонних справ Китаю в четвер заявило, що будь-які потенційні розвідувальні дані про передачу Китаєм зброї Росії, які планують оприлюднити Сполучені Штати, є лише припущеннями.

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Як відомо, Китай готується презентувати позицію щодо врегулювання конфлікту в Україні політичними засобами до річниці повномасштабного російського вторгнення.

Більше про це тут: Мюнхен поза зоною комфорту: що змінюють для України "мирний план" Китаю та підтримка США.

Теми: НАТОКитайРосіязброя
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