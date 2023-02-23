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Генсек НАТО: Есть признаки того, что Китай может готовиться помогать России оружием

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 21:44
Генсек НАТО: Есть признаки того, что Китай может готовиться помогать России оружием
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Североатлантический Альянс заметил признаки того, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию оружия, которое может быть использовано для наступательных действий в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не зафиксировали никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это. Именно поэтому Соединенные Штаты и другие союзники были очень четкими, предостерегая от этого. И Китай, конечно, не должен поддерживать незаконную войну России", - отметил он.

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Столтенберг подчеркнул, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а полномасштабная война России против Украины нарушает Устав ООН.

"Основной принцип этого Устава - уважать территориальную целостность других стран, а не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч солдат. Конечно, Китай не должен быть частью этого", - добавил генсек Альянса.

На прошлой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" тем, что Китай рассматривает возможность предоставления потенциальной летальной помощи России в ее войне против Украины, и может опубликовать соответствующие данные.

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Комментируя это, министерство иностранных дел Китая в четверг заявило, что любые потенциальные разведывательные данные о передаче Китаем оружия России, которые планируют обнародовать Соединенные Штаты, являются лишь предположениями.

Как известно, Китай готовится представить позицию по урегулированию конфликта в Украине политическими средствами к годовщине полномасштабного российского вторжения.

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Темы: НАТОКитайРосcияоружие
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