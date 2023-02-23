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Данілов: На Ставці йшлося про загрози на кордонах із Білоруссю й Молдовою

Олена РощінаЧетвер, 23 лютого 2023, 22:15
Данілов: На Ставці йшлося про загрози на кордонах із Білоруссю й Молдовою
Олексій Данілов, фото Офісу президента

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача 23 лютого розглядалася, серед іншого, ситуація на кордонах України.

Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Данілова: "Сьогодні відбулося засідання Ставки, були представники, які перебувають безпосередньо на кордонах із Білоруссю, Молдовою. Пересування, які вони роблять на кордонах із Чернігівською областю, до наступу не мають жодного відношення".

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Деталі: Щодо Молдови Данілов уточнив: "Переворот, який вони планували, одна з наших розвідок повідомила, повідомила нашому президенту, той – президенту Молдови". 

За словами секретаря РНБО, "росіяни не змогли скористатися моментом, але це не означає, що саме там, на молдавському напрямку, вони не спробують захопити владу".

"Їм важливо, щоб частину військ ми відволікали на цей напрямок. Тому що, якщо там з'явиться точка нестабільності, ми змушені будемо на це реагувати", – сказав Данілов.

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Тим часом Міністерство оборони Росії заявило, що Київ "активізував підготовку до вторгнення" в невизнане Придністров'я (т. зв. "ПМР"): мовляв, фіксують "скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів" поблизу кордону, "розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР".

Незважаючи на спростування з боку Молдови, російське Міноборони продовжує стверджувати, що "дану акцію збройних сил України буде проведено у відповідь на нібито наступ російських військ із території Придністров'я" і що це "несе пряму загрозу російському миротворчому контингенту" в Придністров'ї.

Ці заяви Міноборони РФ поширює в переддень річниці широкомасштабного вторгнення в Україну.

Теми: ставкаДаніловБілорусьМолдова
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