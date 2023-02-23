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Данилов: На Ставке речь шла об угрозах на границах с Беларусью и Молдовой

Елена РощинаЧетверг, 23 февраля 2023, 22:15
Данилов: На Ставке речь шла об угрозах на границах с Беларусью и Молдовой
Алексей Данилов, фото Офиса президента

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 23 февраля рассматривалась, среди прочего, ситуация на границах Украины.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Данилова: "Сегодня состоялось заседание Ставки, были представители, которые находятся непосредственно на границах с Беларусью, Молдовой. Передвижения, которые они делают на границах с Черниговской областью, к наступлению не имеют никакого отношения".

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Детали: Относительно Молдовы Данилов уточнил: "Переворот, который они планировали, одна из наших разведок сообщила, сообщила нашему президенту, тот – президенту Молдовы". 

По словам секретаря СНБО, "россияне не смогли воспользоваться моментом, но это не значит, что именно там, на молдавском направлении, они не попытаются захватить власть".

"Им важно, чтобы часть войск мы отвлекали на это направление. Потому что если там появится точка нестабильности, мы вынуждены будем на это реагировать", – сказал Данилов.

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Тем временем Министерство обороны России заявило, что Киев "активизировал подготовку к вторжению" в непризнанное Приднестровье (т.н. "ПМР"): дескать, фиксируется "скопление личного состава и военной техники украинских подразделений" вблизи границы, "развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР".

Несмотря на опровержение со стороны Молдовы, российское Минобороны продолжает утверждать, что "данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья" и что это "несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту" в Приднестровье. 

Эти заявления Минобороны РФ распространяет в канун годовщины широкомасштабного вторжения в Украину.

Темы: ставкаДаниловБеларусьМолдова
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