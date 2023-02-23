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Боррель: Росія – "великий народ", вона не зникне після поразки в Україні

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 22:35
Боррель: Росія – великий народ, вона не зникне після поразки в Україні
JOSEP BORRELL, GETTY IMAGES

Високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що поразка в повномасштабній війні в Україні не призведе до зникнення Росії.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Росія не зникне. Росія – великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян. Вони також страждають від цієї війни. Вони страждають. Вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості. Вони втрачають добробут. І Росія залишиться після закінчення війни", – сказав Боррель.

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"Отже, ми повинні почати думати над тим, як можна відновити мир та безпеку в Європі. І це має колись статися. Чим скоріше, тим краще. І ми маємо подумати, як. А Росія... Хто представлятиме Росію після війни? Хто знає?" – додав він.

Топ-дипломат ЄС відмовився прогнозувати, коли саме в РФ зміниться політичний режим, та наголосив, що наразі пріоритетом для нього є збереження єдності блоку й пошук шляхів, як завершити війну "з дотриманням територіальної цілісності і суверенітету країни, яка зазнала вторгнення без будь-якої виправданої причини".

"А далі побачимо. Як я вже сказав, ми повинні тримати двері відчиненими для будь-якого мирного процесу, який буде відповідати цим принципам", – підсумував Боррель.

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що не підтримує зміну режиму в Росії, оскільки "всі варіанти, крім Владіміра Путіна, в межах нинішньої системи… здаються йому гіршими".

Також він заявив, що підтримує поразку Росії у війні в Україні, водночас застерігаючи від прагнення її "розгромити", що, за його словами, ніколи не буде позицією Парижа.

Читайте також: Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені.

Теми: РосіявійнаЄСУкраїна
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