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Боррель: Россия – "великий народ", она не исчезнет после поражения в Украине

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 23:35
JOSEP BORRELL, GETTY IMAGES

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что поражение в полномасштабной войне в Украине не приведет к исчезновению России.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Россия не исчезнет. Россия - великий народ. Мы ничего не имеем против россиян. Они также страдают от этой войны. Они страдают. Они теряют жизни. И они теряют экономические возможности. Они теряют благосостояние. И Россия останется после окончания войны", - сказал Боррель.

"Итак, мы должны начать думать над тем, как можно восстановить мир и безопасность в Европе. И это должно когда-то произойти. Чем скорее, тем лучше. И мы должны подумать, как. А Россия... Кто будет представлять Россию после войны? Кто знает?" - добавил он.

Топ-дипломат ЕС отказался прогнозировать, когда именно в РФ сменится политический режим, и подчеркнул, что сейчас приоритетом для него является сохранение единства блока и поиск путей, как завершить войну "с соблюдением территориальной целостности и суверенитета страны, которая подверглась вторжению без какой-либо оправданной причины".

"А дальше посмотрим. Как я уже сказал, мы должны держать двери открытыми для любого мирного процесса, который будет соответствовать этим принципам", - подытожил Боррель.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не поддерживает смену режима в России, поскольку "все варианты, кроме Владимира Путина, в рамках нынешней системы... кажутся ему хуже".

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Также он заявил, что поддерживает поражение России в войне в Украине, в то же время предостерегая от стремления ее "разгромить", что, по его словам, никогда не будет позицией Парижа.

Больше о том, что обсуждалось на Мюнхенской конференции, читайте в статье: Мир без участия России: о каком послевоенном порядке договариваются в Мюнхене.

Темы: РосcиявойнаЕСУкраина
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