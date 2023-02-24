Росіяни пошкодили трубопровід у Херсоні, без опалення 40 тисяч людей – Зеленський
П'ятниця, 24 лютого 2023, 00:27
Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію з пошкодженим магістральним трубопроводом у Херсоні.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні.
Там унаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей!
Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла.
І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо".