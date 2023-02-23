Росіяни пошкодили трубопровід у Херсоні, без опалення 40 тисяч людей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію з пошкодженим магістральним трубопроводом у Херсоні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні.

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Там унаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей!

Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла.

І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо".