Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне повредили трубопровод в Херсоне, без отопления 40 тысяч человек - Зеленский

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 00:27
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации с поврежденным магистральным трубопроводом в Херсоне.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В течение вечера получаю подробные доклады о ситуации в Херсоне.

Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов - более 40 тысяч человек!

Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будет восстановлена поставка тепла.

И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим".

Темы: ХерсонвойнаотоплениеЗеленский
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Все новости...
Херсон
Обстрел Херсона: горсовет уточнил количество погибших и раненых
Россияне обстреливают Херсон: по меньшей мере 5 погибших
В Херсоне должны восстановить Аллею Героев Украины
Последние новости
00:23
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 40 "прилетов"
23:48
Кабмин хочет диджитализировать прохождение ВВК
23:34
За прошлый год зарегистрировано более 2 тысяч киберинцидентов – Госспецсвязи
23:18
Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба
23:07
В Украине погиб американский доброволец – CNN
22:37
Великобритания отдаст 3 тысячи билетов на "Евровидение" украинским беженцам
22:22
Избранный президент Чехии: НАТО должно рассмотреть членство Украины сразу после войны
21:46
Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте
21:17
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов сейчас оккупировано
20:57
Зеленский: Работаем над расширением глобальных санкций на атомную отрасль РФ
Все новости...