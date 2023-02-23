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Россияне повредили трубопровод в Херсоне, без отопления 40 тысяч человек - Зеленский

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 23:27
Россияне повредили трубопровод в Херсоне, без отопления 40 тысяч человек - Зеленский
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации с поврежденным магистральным трубопроводом в Херсоне.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В течение вечера получаю подробные доклады о ситуации в Херсоне.

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Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов - более 40 тысяч человек!

Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будет восстановлена поставка тепла.

И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим".

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Темы: ХерсонвойнаотоплениеЗеленский
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