Россияне повредили трубопровод в Херсоне, без отопления 40 тысяч человек - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации с поврежденным магистральным трубопроводом в Херсоне.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В течение вечера получаю подробные доклады о ситуации в Херсоне.

Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов - более 40 тысяч человек!

Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будет восстановлена поставка тепла.

И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим".