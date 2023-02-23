Россияне повредили трубопровод в Херсоне, без отопления 40 тысяч человек - Зеленский
Четверг, 23 февраля 2023, 23:27
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации с поврежденным магистральным трубопроводом в Херсоне.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "В течение вечера получаю подробные доклады о ситуации в Херсоне.
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Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов - более 40 тысяч человек!
Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будет восстановлена поставка тепла.
И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим".
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