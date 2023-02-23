Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нуланд в інтерв’ю росЗМІ назвала умову для переговорів США й Росії

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 23:55
Нуланд в інтерв’ю росЗМІ назвала умову для переговорів США й Росії
ВІКТОРІЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Сполучені Штати були б готові до переговорів із Росією щодо України тільки на основі озвученої президентом Володимиром Зеленським "формули миру" з десяти пунктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю російській агенції ТАСС заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

"Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори почалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звісно, ми б це підтримали", – сказала вона.

Реклама:

Вона наголосила: "якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, а якщо Україна припинить воювати, то закінчиться Україна".

Як відомо, президент України у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина, а українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше очільник угорського МЗС Петер Сійярто також закликав до негайного припинення вогню в Україні та прямих переговорів президентів США і Росії для закінчення війни. У відповідь у міністерстві закордонних справ України закликали угорського міністра з'їздити "за порадою" до Братислави, де днями вилаяли Орбана.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
США
Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: