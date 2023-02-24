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Нуланд в інтерв’ю росЗМІ назвала умову для переговорів США й Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 00:55
ВІКТОРІЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Сполучені Штати були б готові до переговорів із Росією щодо України тільки на основі озвученої президентом Володимиром Зеленським "формули миру" з десяти пунктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю російській агенції ТАСС заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

"Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори почалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звісно, ми б це підтримали", – сказала вона.

Вона наголосила: "якщо Росія перестане воювати, війна закінчиться, а якщо Україна припинить воювати, то закінчиться Україна".

Як відомо, президент України у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина, а українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше очільник угорського МЗС Петер Сійярто також закликав до негайного припинення вогню в Україні та прямих переговорів президентів США і Росії для закінчення війни. У відповідь у міністерстві закордонних справ України закликали угорського міністра з'їздити "за порадою" до Братислави, де днями вилаяли Орбана.

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Теми: СШАРосія
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