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Нуланд в интервью росСМИ назвала условие для переговоров США и России

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 00:55
ВИКТОРИЯ НУЛАНД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Соединенные Штаты были бы готовы к переговорам с Россией по Украине только на основе озвученной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира" из десяти пунктов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью российскому агентству ТАСС заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали", - сказала она.

Нуланд подчеркнула: "если Россия перестанет воевать, война закончится, а если Украина прекратит воевать, то закончится Украина".

Как известно, президент Украины в своем выступлении на саммите G20 осенью 2022 года представил мирный план из 10 пунктов, охватывающий такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная и энергетическая, а также вывод российских войск с украинской территории.

Позже ему выразили поддержку, среди прочего, США, Европейский Союз и Турция, а украинская сторона говорила о намерении провести мероприятие, посвященное "формуле мира", к годовщине полномасштабного вторжения.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто также призвал к немедленному прекращению огня в Украине и прямым переговорам президентов США и России для окончания войны. В ответ в министерстве иностранных дел Украины призвали венгерского министра съездить "за советом" в Братиславу, где на днях обругали Орбана.

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Темы: СШАРосcия
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