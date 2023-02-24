Понад 90 разів росіяни били по Сумщині, скидали міни і ВОГ

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад Сумської області, скидали міни і ВОГ.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Деталі: Під обстрілами ворога опинилися Миропільська, Білопільська, Хотінська, Новослобідська, Краснопільська громади.

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Було зафіксовано 93 прильоти, з яких 42 прильоти з мінометів, 7 − з артилерії, скидання 4 ВОГ за допомогою квадрокоптера та 40 прильотів з гранатомета.

У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу (1 прильот) села Рясне пошкоджено 1 нежитловий будинок.

Також територію громади обстрілювали з мінометів − 5 прильотів. А ще зафіксовано скидання боєприпасів типу "ВОГ" з квадракоптерів, запущених з території РФ.

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По Миропільській громаді з 9.45 росіяни били з мінометів − 6 прильотів. А з 11.40 здійснено артилерійський обстріл (САУ) − 6 прильотів.

Білопільська громада: протягом дня громада була обстріляна з мінометів − 22 прильоти та гранатометів − 40 прильотів.

По Хотінській громаді з 11.10 був мінометний обстріл − 5 прильотів.

На територію Новослобідської громади росіяни скинули 4 міни.