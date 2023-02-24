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Более 90 раз россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 02:47
Более 90 раз россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных общин Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ.

Источник: Сумская военная администрация

Детали: Под обстрелами врага оказались Миропольская, Белопольская, Хотинская, Новослободская, Краснопольская громады.

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Было зафиксировано 93 прилета, из которых 42 прилета из минометов, 7 - из артиллерии, сброс 4 ВОГ с помощью квадрокоптера и 40 прилетов из гранатомета.

В Краснопольской громаде в результате обстрела (1 прилет) села Рясное поврежден 1 нежилой дом.

Также территорию громады обстреливали из минометов - 5 прилетов. А еще зафиксирован сброс боеприпасов типа "ВОГ" с квадракоптеров, запущенных с территории РФ.

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По Миропольской общине с 9.45 россияне били из минометов - 6 прилетов. А с 11.40 осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) - 6 прилетов.

Белопольская громада: в течение дня громада была обстреляна из минометов - 22 прилета и гранатометов - 40 прилетов.

По Хотинской громаде с 11.10 был минометный обстрел - 5 прилетов.

На территорию Новослободской общины россияне сбросили 4 мины.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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