Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 90 раз россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 03:47
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных общин Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ.

Источник: Сумская военная администрация

Детали: Под обстрелами врага оказались Миропольская, Белопольская, Хотинская, Новослободская, Краснопольская громады.

Было зафиксировано 93 прилета, из которых 42 прилета из минометов, 7 - из артиллерии, сброс 4 ВОГ с помощью квадрокоптера и 40 прилетов из гранатомета.

В Краснопольской громаде в результате обстрела (1 прилет) села Рясное поврежден 1 нежилой дом.

Также территорию громады обстреливали из минометов - 5 прилетов. А еще зафиксирован сброс боеприпасов типа "ВОГ" с квадракоптеров, запущенных с территории РФ.

По Миропольской общине с 9.45 россияне били из минометов - 6 прилетов. А с 11.40 осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) - 6 прилетов.

ВИДЕО ДНЯ

Белопольская громада: в течение дня громада была обстреляна из минометов - 22 прилета и гранатометов - 40 прилетов.

По Хотинской громаде с 11.10 был минометный обстрел - 5 прилетов.

На территорию Новослободской общины россияне сбросили 4 мины.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ

фотоКонкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки − почти 80 "прилетов"
Россияне ударили по Сумщине из минометов
По Сумщине россияне ударили из минометов и сбросили 20 мин
Последние новости
03:13
Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"
02:21
Казахстан поддержал "мирный план" Китая
01:44
Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8 – СМИ
00:47
Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия – директор ЦРУ
00:23
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 40 "прилетов"
23:48
Кабмин хочет диджитализировать прохождение ВВК
23:34
За прошлый год зарегистрировано более 2 тысяч киберинцидентов – Госспецсвязи
23:18
Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба
23:07
В Украине погиб американский доброволец – CNN
22:37
Великобритания отдаст 3 тысячи билетов на "Евровидение" украинским беженцам
Все новости...