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Китай представив свій "мирний план" із 12 пунктів щодо війни Росії в Україні

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 лютого 2023, 04:25
фото getty images

Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Джерело: МЗС Китаю

Деталі: У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план", опублікувавши "Позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні".

Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:

  • Повага до суверенітету всіх країн
  • Відмова від "менталітету холодної війни"
  • Припинення військових дій
  • Відновлення мирних переговорів
  • Вирішення гуманітарної кризи
  • Захист цивільного населення та військовополонених
  • Забезпечення безпеки атомних електростанцій
  • Зменшення стратегічних ризиків
  • Сприяння експорту зерна
  • Припинення "односторонніх санкцій"
  • Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок
  • Сприяння післявоєнній відбудові.

"Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій", – ідеться, зокрема, в документі.

Крім того, на думку Китаю, "односторонні санкції (не затверджені Радбезом ООН - ред.) та максимальний тиск не можуть вирішити проблему, вони лише створюють нові проблеми".

Також у документі КНР зазначається, що неприпустимим є "застосування ядерної зброї".

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Теми: КитайРосіявійна
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