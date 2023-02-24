Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине
Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
Источник: МИД Китая
Детали: В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план", опубликовав "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".
Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:
- Уважение суверенитета всех стран
- Отказ от "менталитета холодной войны"
- Прекращение военных действий
- Возобновление мирных переговоров
- Решение гуманитарного кризиса
- Защита гражданского населения и военнопленных
- Обеспечение безопасности атомных электростанций
- Уменьшение стратегических рисков
- Содействие экспорту зерна
- Прекращение "односторонних санкций"
- Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок
- Содействие послевоенному восстановлению.
"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", - говорится, в частности, в документе.
Кроме того, по мнению Китая, "односторонние санкции (не утвержденные Совбезом ООН - ред.) и максимальное давление не могут решить проблему, они лишь создают новые проблемы".
Также в документе КНР отмечается, что недопустимым является "применение ядерного оружия".
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