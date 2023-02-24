Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине

Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Источник: МИД Китая

Детали: В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план", опубликовав "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

Реклама:

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

Уважение суверенитета всех стран

Отказ от "менталитета холодной войны"

Прекращение военных действий

Возобновление мирных переговоров

Решение гуманитарного кризиса

Защита гражданского населения и военнопленных

Обеспечение безопасности атомных электростанций

Уменьшение стратегических рисков

Содействие экспорту зерна

Прекращение "односторонних санкций"

Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок

Содействие послевоенному восстановлению.

"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", - говорится, в частности, в документе.

Кроме того, по мнению Китая, "односторонние санкции (не утвержденные Совбезом ООН - ред.) и максимальное давление не могут решить проблему, они лишь создают новые проблемы".

ВИДЕО ДНЯ

Также в документе КНР отмечается, что недопустимым является "применение ядерного оружия".

Читайте также: Чем опасен для Украины "мирный план" Китая