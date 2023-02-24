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Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 04:25
фото getty images

Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Источник: МИД Китая

Детали: В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план", опубликовав "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

  • Уважение суверенитета всех стран
  • Отказ от "менталитета холодной войны"
  • Прекращение военных действий
  • Возобновление мирных переговоров
  • Решение гуманитарного кризиса
  • Защита гражданского населения и военнопленных
  • Обеспечение безопасности атомных электростанций
  • Уменьшение стратегических рисков
  • Содействие экспорту зерна
  • Прекращение "односторонних санкций"
  • Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок
  • Содействие послевоенному восстановлению.

"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", - говорится, в частности, в документе.

Кроме того, по мнению Китая, "односторонние санкции (не утвержденные Совбезом ООН - ред.) и максимальное давление не могут решить проблему, они лишь создают новые проблемы".

Также в документе КНР отмечается, что недопустимым является "применение ядерного оружия".

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Темы: КитайРосcиявойна
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