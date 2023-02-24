Кремль створює умови для провокацій на кордоні Чернігівщини і в Молдові – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові.

Джерело: ISW

Дослівно: "Схоже, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

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"ISW продовжує вважати, що білоруський або російський напад на північні регіони України є малоймовірним, але Росія прагне змусити Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва.

Така операція під чужим прапором може також мати на меті зафіксувати українські сили на північному кордоні, щоб послабити українську оборону на сході України та підготовку до контрнаступальних операцій".

"Поширення цього неправдивого наративу Міністерством оборони не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову – для цього йому бракує військових можливостей – хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави".

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"Схоже, що Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї, Молдова".

Деталі: Аналітики також вказують на те, що Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагалося сприяти поширенню цієї неправдивої інформації, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України.

У звіті також ідеться, що президент Росії Володимир Путін не змінює своєї шаблонної риторики і 23 лютого повторив заїжджені тези Кремля про те, що російські військові борються з неонацизмом в Україні і захищають "наш народ на наших історичних землях".

Також, зазначають експерти, Путін, ймовірно, намагався применшити нещодавні сплески критики щодо інтеграції бойовиків так званих "народних республік" ("ДНР"/"ЛНР") до складу Збройних сил Росії.

"Апелювання Путіна до ядерної зброї, маріонеткових сил "ДНР" і "ЛНР" і православ'я вказують на те, що він продовжує покладатися на риторику, яка, як він знає, приваблює російську ультранаціоналістичну про-військову громадськість", – зазначають у звіті.

Основні висновки ISW за 23 лютого: