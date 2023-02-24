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Кремль создает условия для провокаций на границе Черниговщины и в Молдове – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 05:20
Российские военные без опознавательных знаков. Фото: Getty images

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль создает условия для проведения операций под чужими флагами на международной границе Черниговской области и в Молдове.

Источник: ISW

Дословно: "Похоже, что Кремль создает условия для проведения операций под чужими флагами на международной границе Черниговской области и в Молдове накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину".

"ISW продолжает считать, что белорусское или российское нападение на северные регионы Украины маловероятно, но Россия стремится заставить Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева.

Такая операция под чужим флагом может также иметь цель зафиксировать украинские силы на северной границе, чтобы ослабить украинскую оборону на востоке Украины и подготовку к контрнаступательным операциям".

"Распространение этого ложного нарратива Министерством обороны не указывает на то, что Путин намерен напасть на Молдову - для этого ему не хватает военных возможностей - хотя это указывает на эскалацию его постоянных усилий по подрыву молдавского государства".

"Похоже, что Кремль также создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье, Молдова".

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Детали: Аналитики также указывают на то, что Министерство обороны России, вероятно, пыталось способствовать распространению этой ложной информации, чтобы исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориальной целостности Украины.

В отчете также говорится, что президент России Владимир Путин не меняет своей шаблонной риторики и 23 февраля повторил заезженные тезисы Кремля о том, что российские военные борются с неонацизмом в Украине и защищают "наш народ на наших исторических землях".

Также, отмечают эксперты, Путин, вероятно, пытался приуменьшить недавние всплески критики относительно интеграции боевиков так называемых "народных республик" ("ДНР"/"ЛНР") в состав Вооруженных сил России.

"Апелляции Путина к ядерному оружию, марионеточным силам "ДНР" и "ЛНР" и православию указывают на то, что он продолжает полагаться на риторику, которая, как он знает, привлекает российскую ультранационалистическую про-военную общественность", - отмечается в отчете.

Основные выводы ISW за 23 февраля:

  • Похоже, что Кремль создает условия для проведения операций под чужими флагами в Черниговской области и Молдове накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
  • Путин продолжает выступать с шаблонной риторикой на публичных мероприятиях, которые предоставляют ему возможность формировать российское информационное пространство накануне годовщины вторжения России в Украину.
  • Также он, вероятно, пытался приуменьшить недавние всплески критики относительно интеграции боевиков так называемых "народных республик" ("ДНР"/"ЛНР") в состав Вооруженных сил России.
  • Финансист "вагнеровцев" Евгений Пригожин объявил, что Министерство обороны России удовлетворило запрос ЧВК на артиллерийские боеприпасы 23 февраля, после того, как он получил огромную поддержку в российском информационном пространстве.
  • Российские войска провели наземные обстрелы вблизи Сватово и Кременной.
  • Оккупанты также продолжили наземные обстрелы вокруг Бахмута, в районе Авдеевки и Донецка, а также на западе Донецкой области.
  • Власти РФ объявили о досрочном завершении ремонта дорожных пролетов моста через Керченский пролив.
  • Российские чиновники продолжают предоставлять дополнительные и недостаточные льготы для поддержки российских военнослужащих и производителей оборонной продукции.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают усилия по милитаризации украинских детей на оккупированных территориях.

Темы: РосcияМолдоваЧерниговская областьвойна
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