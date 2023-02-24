Сили оборони за добу відбили близько 100 ворожих атак – зведення

За минулу добу українські захисники відбили близько 100 ворожих атак на 5 напрямках.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російська федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках".

"В деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до мережі інтернет з метою перешкоджання передачі даних про дії російських окупаційних військ та боротьби з патріотично налаштованим до України населенням. Відключення мережі інтернет має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області".

Деталі: У той же час російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Сеньківка, Єліне, Медведівка, Леонівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Рижівка, Іскрисківщина, Волфине, Олексіївка, Водолаги, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також понад 22 райони населених пунктів на Харківщині.

Зокрема, Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Лук’янців, Вовчанських Хуторів, Землянок, Устинівки, Бологівки та Красного Першого. Також ворог завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Синьківки, Купянська та Табаївки Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Спірного, Берестового, Роздолівки та Федорівки Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині.

Також постраждали Спірне та Сакко і Ванцетті Донецької області. На напрямку окупанти застосували 6 баражуючих боєприпасів типу "Ланцет".

На Бахмутському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій у районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Василівка. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Берхівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Іванопілля та Красногорівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках відзначено безуспішні наступальні дії ворога поблизу населених пунктів Водяне, Невельське, Новомихайлівка і Пречистівка. Під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Камянське, Лукянівське, Степногріськ та Павлівське - Запорізької, а також Марганець, Червоногригорівка та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерії російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Одрадокамянка, Миколаївка, Кринки, Новотягинка, Херсон та Зимівник Херсонської області. А загалом – райони понад 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога.