Силы обороны за сутки отбили около 100 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили около 100 вражеских атак на 5 направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российская федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях".

"В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передачи данных о действиях российских оккупационных войск и борьбы с патриотически настроенным к Украине населением. Отключение сети интернет должно состояться на всех временно оккупированных территориях Луганской области".

Детали: В то же время российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Осуществили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Сеньковка, Елино, Медведевка, Леонивка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренек, Горки, Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Алексеевка, Водолаги, Запселье и Мирополье Сумской области, а также более 22 районов населенных пунктов на Харьковщине.

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В частности, Красной Зари, Ветеринарного, Стрелечьей, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес удар силами армейской авиации вблизи Двуречной и Огирцево.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка. Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки Харьковской области; Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Ямполя, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине и Григорьевки, Спирного, Берестового, Роздоловки и Федоровки Донецкой области. Нанес авиаудары неподалеку Гряниковки, Котляровки, Крохмального на Харьковщине и Серебрянского лесничества и Белогоровки на Луганщине.

Также пострадали Спирное и Сакко и Ванцетти Донецкой области. На направлении оккупанты применили 6 барражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

На Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Железнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Железнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка. Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Чаривне, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Степногорск и Павловское - Запорожской, а также Марганец, Червоногригорьевка и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерии российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Одрадокамянка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области. А в целом - районы более 30 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.