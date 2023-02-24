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Зеленський у річницю вторгнення РФ: "Це був рік болю, жалю, віри та єдності"

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 лютого 2023, 07:10
Володимир Зеленський, фото ОП

До річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент України Володимир Зеленський написав, що "Це був рік болю, жалю, віри та єдності".

Джерело: Зеленський у Телеграм

Пряма мова: "24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.

Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!"

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Теми: Зеленськийвійна
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