Зеленський у річницю вторгнення РФ: "Це був рік болю, жалю, віри та єдності"

До річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент України Володимир Зеленський написав, що "Це був рік болю, жалю, віри та єдності".

Джерело: Зеленський у Телеграм

Пряма мова: "24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.

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Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!"