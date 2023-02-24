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Зеленский в годовщину вторжения РФ: "Это был год боли, сожаления, веры и единства"

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 07:10
Владимир Зеленский, фото ОП

К годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский написал, что "Это был год боли, сожаления, веры и единства".

Источник: Зеленский в Телеграмм

Прямая речь: "24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба.

Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!"

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Темы: Зеленскийвойна
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