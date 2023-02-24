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У регіонах російського Кавказу проводять приховану мобілізацію, вербують в’язнів – штаб

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 лютого 2023, 07:30
російські мобілізовані, фото Getty Images

У регіонах Кавказу Російської Федерації відбувається прихована мобілізація, у тому числі в пенітенціарних закладах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З метою поповнення масштабних втрат в живій силі ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації.

Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України".

Деталі: У штабі повідомляють, що мобілізації підлягають всі чоловіки "незалежно від стану здоров’я та бажання воювати".

Крім того, за даними Генштабу, значна частина мобілізованих – "це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах".

"Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України", – ідеться в повідомленні.

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Теми: ГенштабРосіямобілізаціявійна
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