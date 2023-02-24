В регионах российского Кавказа проводят скрытую мобилизацию, вербуют заключенных – штаб

В регионах Кавказа Российской Федерации происходит скрытая мобилизация, в том числе в пенитенциарных учреждениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью пополнения масштабных потерь в живой силе враг продолжает скрытую мобилизацию в Российской Федерации.

Реклама:

В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины".

Детали: В штабе сообщают, что мобилизации подлежат все мужчины "независимо от состояния здоровья и желания воевать".

Кроме того, по данным Генштаба, значительная часть мобилизованных - "это граждане, которые отбывали или отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях".

ВИДЕО ДНЯ

"Заключенные освобождаются при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.