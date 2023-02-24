Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В регионах российского Кавказа проводят скрытую мобилизацию, вербуют заключенных – штаб

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 07:30
российские мобилизованные, фото Getty Images

В регионах Кавказа Российской Федерации происходит скрытая мобилизация, в том числе в пенитенциарных учреждениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью пополнения масштабных потерь в живой силе враг продолжает скрытую мобилизацию в Российской Федерации.

В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины".

Детали: В штабе сообщают, что мобилизации подлежат все мужчины "независимо от состояния здоровья и желания воевать".

Кроме того, по данным Генштаба, значительная часть мобилизованных - "это граждане, которые отбывали или отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях".

"Заключенные освобождаются при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабРосcиямобилизациявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ

Все новости...
Генштаб
Силы обороны за сутки отбили около 100 вражеских атак – сводка
В Мариуполе оккупанты заставляют людей оборудовать позиции за продпайки – Генштаб
В Донецке на днях заметили 6 "скорых" с ранеными захватчиками – Генштаб ВСУ
Последние новости
06:45
Силы обороны отбили более 70 вражеских атак – сводка
05:59
В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления
05:32
Путину не сойдет с рук война с Украиной – премьер Финляндии
04:48
ISW рассказал, зачем Лукашенко едет в Китай
03:50
Шольц раскритиковал "мирную инициативу" Китая
03:13
Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"
02:21
Казахстан поддержал "мирный план" Китая
01:44
Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8 – СМИ
00:47
Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия – директор ЦРУ
00:23
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 40 "прилетов"
Все новости...