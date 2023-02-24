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З важкої артилерії росіяни били вночі по Нікополю і громадах

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 лютого 2023, 07:48
наслідки обстрілів, фото з тг Миколи Лукашука

Ворог вночі обстрілював Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджені будинки, магазини та кафе.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У Нікопольському районі за цю ніч – 10 обстрілів. Без перестану ворог гатив по Нікопольщині. З важкої артилерії агресор поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорiвськiй громадах.

Люди цілі. Але зазнали руйнувань житлові будинки".

Деталі: У Нікополі обстрілами пошкоджені 8 приватних будинків. Один з них загорівся – рятувальники загасили пожежу.

Крім того, понівечені 5 господарських споруд, також 2 магазини та кафе.

"Деталі атак по місту ще уточнюються. Працюють рятувальники й на решті територій, куди прилетіли ворожі снаряди. З'ясовують наслідки обстрілів", – зазначає Лисак.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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