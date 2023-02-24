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Из тяжелой артиллерии россияне били ночью по Никополю и громадам

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 06:48
Из тяжелой артиллерии россияне били ночью по Никополю и громадам
последствия обстрелов, фото с тг Николая Лукашука

Враг ночью обстреливал Никопольский район Днепропетровской области, повреждены дома, магазины и кафе.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Никопольском районе за эту ночь - 10 обстрелов. Без остановки враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.

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Люди целы. Но подверглись разрушениям жилые дома".

Детали: В Никополе обстрелами повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся - спасатели потушили пожар.

Кроме того, изуродованы 5 хозяйственных построек, также 2 магазина и кафе.

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"Детали атак по городу еще уточняются. Работают спасатели и на остальных территориях, куда прилетели вражеские снаряды. Выясняют последствия обстрелов", - отмечает Лысак.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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