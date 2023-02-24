Из тяжелой артиллерии россияне били ночью по Никополю и громадам

Враг ночью обстреливал Никопольский район Днепропетровской области, повреждены дома, магазины и кафе.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Никопольском районе за эту ночь - 10 обстрелов. Без остановки враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.

Люди целы. Но подверглись разрушениям жилые дома".

Детали: В Никополе обстрелами повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся - спасатели потушили пожар.

Кроме того, изуродованы 5 хозяйственных построек, также 2 магазина и кафе.

"Детали атак по городу еще уточняются. Работают спасатели и на остальных территориях, куда прилетели вражеские снаряды. Выясняют последствия обстрелов", - отмечает Лысак.