Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из тяжелой артиллерии россияне били ночью по Никополю и громадам

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 07:48
последствия обстрелов, фото с тг Николая Лукашука

Враг ночью обстреливал Никопольский район Днепропетровской области, повреждены дома, магазины и кафе.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Никопольском районе за эту ночь - 10 обстрелов. Без остановки враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.

Люди целы. Но подверглись разрушениям жилые дома".

Детали: В Никополе обстрелами повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся - спасатели потушили пожар.

Кроме того, изуродованы 5 хозяйственных построек, также 2 магазина и кафе.

"Детали атак по городу еще уточняются. Работают спасатели и на остальных территориях, куда прилетели вражеские снаряды. Выясняют последствия обстрелов", - отмечает Лысак.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

Все новости...
Никополь
Враг ночью обстрелял Никополь: повреждены жилые дома и предприятие
Никопольщину россияне атаковали трижды за день: 1 погибшая, 2 раненых
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: попали по многоэтажкам, убили человека
Последние новости
07:02
Оккупанты усиливают оборону Крыма – Генштаб
06:45
Силы обороны отбили более 70 вражеских атак – сводка
05:59
В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления
05:32
Путину не сойдет с рук война с Украиной – премьер Финляндии
04:48
ISW рассказал, зачем Лукашенко едет в Китай
03:50
Шольц раскритиковал "мирную инициативу" Китая
03:13
Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"
02:21
Казахстан поддержал "мирный план" Китая
01:44
Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8 – СМИ
00:47
Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия – директор ЦРУ
Все новости...