Из тяжелой артиллерии россияне били ночью по Никополю и громадам
Враг ночью обстреливал Никопольский район Днепропетровской области, повреждены дома, магазины и кафе.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "В Никопольском районе за эту ночь - 10 обстрелов. Без остановки враг бил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.
Люди целы. Но подверглись разрушениям жилые дома".
Детали: В Никополе обстрелами повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся - спасатели потушили пожар.
Кроме того, изуродованы 5 хозяйственных построек, также 2 магазина и кафе.
"Детали атак по городу еще уточняются. Работают спасатели и на остальных территориях, куда прилетели вражеские снаряды. Выясняют последствия обстрелов", - отмечает Лысак.