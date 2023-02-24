На Донеччині за добу росіяни вбили двох цивільних – ОВА

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу жертвами російської агресії стали 2 мирних жителів регіону, ще 7 людей в області були поранені.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 23 лютого росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Ямполі та Іванівському".

Деталі: За його словами, ще 7 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.