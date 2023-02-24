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На Донеччині за добу росіяни вбили двох цивільних – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 лютого 2023, 07:21
На Донеччині за добу росіяни вбили двох цивільних – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС на Донеччині

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу жертвами російської агресії стали 2 мирних жителів регіону, ще 7 людей в області були поранені.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 23 лютого росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Ямполі та Іванівському".

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Деталі: За його словами, ще 7 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьжертвивійна
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