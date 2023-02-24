Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині за добу росіяни вбили двох цивільних – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 лютого 2023, 08:21
Ілюстративне фото ДСНС на Донеччині

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу жертвами російської агресії стали 2 мирних жителів регіону, ще 7 людей в області були поранені.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 23 лютого росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Ямполі та Іванівському".

 

Деталі: За його словами, ще 7 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьжертвивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу

Українські захисники знищили з вересня понад 650 крилатих ракет і 610 "Шахедів"

Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

В Україні загинув американський доброволець – CNN

Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт

фото, відео, оновлено від 15:09На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа

Усі новини...
Донецька область
Генштаб про 365 день війни: Провальний наступ РФ, уражені БпЛА та "важливий об’єкт" ворога
На Донеччині росіяни за добу вбили одного мирного мешканця і одного поранили – ОВА
Десантники показали, як відбили нічний штурм окупантів під Мар'їнкою
Останні новини
07:46
МЗС Росії звинуватило США у "безпрецедентному тиску" на країни Африки
07:02
Окупанти посилюють оборону Криму – Генштаб
06:45
Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак – зведення
05:59
У ГУР назвали одну зі стратегічних цілей українського контрнаступу
05:32
Путіну не зійде з рук війна з Україною – прем'єрка Фінляндії
04:48
ISW розповів, навіщо Лукашенко їде до Китаю
03:50
Шольц розкритикував "мирну ініціативу" Китаю
03:13
Українські захисники знищили з вересня понад 650 крилатих ракет і 610 "Шахедів"
02:21
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю
01:44
Хорватія готує до відправки в Україну 14 гелікоптерів Мі-8 – ЗМІ
Усі новини...