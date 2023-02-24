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В Донецкой области за сутки россияне убили двух гражданских - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 24 февраля 2023, 07:21
В Донецкой области за сутки россияне убили двух гражданских - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС на Донетчине

Начальник Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки жертвами российской агрессии стали 2 мирных жителя региона, еще 7 человек в области были ранены.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 23 февраля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Ямполе и Ивановском".

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Детали: По его словам, еще 7 человек в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьжертвывойна
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