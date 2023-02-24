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Розвідка Британії нагадала, як Кремль за 9 років агресії змінював тактику щодо України

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 09:08
Фото: Генштаб ЗСУ

Кремль вирішив піти на повномасштабне вторгнення в Україну після того, як не зумів встановити контроль над нею гібридними методами, а тепер, знову зазнавши невдачі, веде війну на виснаження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії до річниці початку повномасштабної війни. 

Розвідка нагадує, що ще з 2014 року Росія намагалася послідовно реалізовувати свою стратегічну мету щодо України - встановити контроль над нею. Усі попередні роки Кремль намагався досягти свого підривною діяльністю, анексувавши Крим та розпочавши неоголошену війну на Донбасі. 

24 лютого Росія спробувала новий підхід і сподівалась завдяки повномасштабному вторгненню силою взяти під контроль всю Україну і змінити владу. 

"До квітня 2022 року Росія почала усвідомлювати, що задум провалився, та зосередилась на розширенні й оформленні свого контролю над Донбасом і півднем. Просування, якого вдавалось досягти, було дуже повільним і коштувало їй надзвичайно дорого. 

Останніми тижнями Росія, схоже, знову змінила підхід. Зараз кампанія передусім спрямована скоріш на те, щоб виснажити українських військових, аніж захопленні значних нових територій. Керівництво РФ напевно розглядає це як довгострокову операцію, у якій вони сподіваються на те, що чисельні переваги Росії у населенні та ресурсах врешті виснажать Україну", - підсумовують в огляді. 

У попередньому огляді розповідали, що ближчим часом російські сили можуть знову спробувати досягти якихось успіхів під Вугледаром, де зазнали великих втрат у лютому, але навряд чи їм вистачить ресурсів для цього.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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