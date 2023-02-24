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Разведка Британии напомнила, как Кремль за 9 лет агрессии менял тактику в отношении Украины

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 09:08
Фото: Генштаб ВСУ

Кремль решил пойти на полномасштабное вторжение в Украину после того, как не сумел установить контроль над ней гибридными методами, а теперь, снова потерпев неудачу, ведет войну на истощение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании к годовщине начала полномасштабной войны.

Разведка напоминает, что еще с 2014 года Россия пыталась последовательно реализовывать свою стратегическую цель в отношении Украины - установить контроль над ней. Все предыдущие годы Кремль пытался достичь своего подрывной деятельностью, аннексировав Крым и начав необъявленную войну на Донбассе.

24 февраля Россия попробовала новый подход и надеялась благодаря полномасштабному вторжению силой взять под контроль всю Украину и сменить власть.

"К апрелю 2022 года Россия начала осознавать, что замысел провалился, и сосредоточилась на расширении и оформлении своего контроля над Донбассом и югом. Продвижение, которого удавалось достичь, было очень медленным и стоило ей чрезвычайно дорого.

В последние недели Россия, похоже, снова изменила подход. Сейчас кампания прежде всего направлена скорее на то, чтобы истощить украинских военных, чем на захват значительных новых территорий. Руководство РФ наверняка рассматривает это как долгосрочную операцию, в которой они надеются на то, что численные преимущества России в населении и ресурсах в конце концов истощат Украину", - заключают в обзоре.

В предыдущем обзоре рассказывали, что в ближайшее время российские силы могут снова попытаться достичь каких-то успехов под Угледаром, где понесли большие потери в феврале, но вряд ли им хватит ресурсов для этого.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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