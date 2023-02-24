У Києві проходить пам’ятний захід до річниці війни: присутні Зеленський і Залужний
П'ятниця, 24 лютого 2023, 08:16
Вранці 24 лютого у центрі столиці, на Софійській площі, проходить пам’ятний захід до річниці повномасштабного нападу Росії на Україну, на ньому присутній президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, військові.
Джерело: релігієзнавець, колишній політв'язень Ігор Козловський у Facebook
Деталі: Також на площі присутній міністр оборони Олексій Резніков.
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Козловський оприлюднив фото з місця події.