У Києві проходить пам’ятний захід до річниці війни: присутні Зеленський і Залужний

Вранці 24 лютого у центрі столиці, на Софійській площі, проходить пам’ятний захід до річниці повномасштабного нападу Росії на Україну, на ньому присутній президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, військові.

Джерело: релігієзнавець, колишній політв'язень Ігор Козловський у Facebook

Деталі: Також на площі присутній міністр оборони Олексій Резніков.

Козловський оприлюднив фото з місця події.