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У Києві проходить пам’ятний захід до річниці війни: присутні Зеленський і Залужний

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 09:16
Фото з Facebook Козловського

Вранці 24 лютого у центрі столиці, на Софійській площі, проходить пам’ятний захід до річниці повномасштабного нападу Росії на Україну, на ньому присутній президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, військові.

Джерело: релігієзнавець, колишній політв'язень Ігор Козловський у Facebook

Деталі: Також на площі присутній міністр оборони Олексій Резніков.

Козловський оприлюднив фото з місця події.

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Теми: ЗеленськийЗалужнийКиїв
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