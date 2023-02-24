Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві проходить пам’ятний захід до річниці війни: присутні Зеленський і Залужний

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 08:16
У Києві проходить пам’ятний захід до річниці війни: присутні Зеленський і Залужний
Фото з Facebook Козловського

Вранці 24 лютого у центрі столиці, на Софійській площі, проходить пам’ятний захід до річниці повномасштабного нападу Росії на Україну, на ньому присутній президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, військові.

Джерело: релігієзнавець, колишній політв'язень Ігор Козловський у Facebook

Деталі: Також на площі присутній міністр оборони Олексій Резніков.

Реклама:

Козловський оприлюднив фото з місця події.

Теми: ЗеленськийЗалужнийКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: