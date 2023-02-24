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В Киеве проходит памятное мероприятие к годовщине войны: присутствуют Зеленский и Залужный

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 08:16
В Киеве проходит памятное мероприятие к годовщине войны: присутствуют Зеленский и Залужный
Фото из Facebook Козловского

Утром 24 февраля в центре столицы, на Софийской площади, проходит памятное мероприятие к годовщине полномасштабного нападения России на Украину, на нем присутствует президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, военные.

Источник: религиовед, бывший политзаключенный Игорь Козловский в Facebook

Детали: Также на площади присутствует министр обороны Алексей Резников.

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Козловский обнародовал фото с места события.

Темы: ЗеленскийЗалужныйКиев
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