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В Киеве проходит памятное мероприятие к годовщине войны: присутствуют Зеленский и Залужный

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 09:16
Фото из Facebook Козловского

Утром 24 февраля в центре столицы, на Софийской площади, проходит памятное мероприятие к годовщине полномасштабного нападения России на Украину, на нем присутствует президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, военные.

Источник: религиовед, бывший политзаключенный Игорь Козловский в Facebook

Детали: Также на площади присутствует министр обороны Алексей Резников.

Козловский обнародовал фото с места события.

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Темы: ЗеленскийЗалужныйКиев
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