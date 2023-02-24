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У Лондоні частину вулиці неподалік посольства Росії перейменують на честь Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 08:26
У Лондоні частину вулиці неподалік посольства Росії перейменують на честь Києва
скриншот

Частину лондонської вулиці перейменують на Kyiv Road у першу річницю російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Новою адресою стане ділянка вулиці Bayswater Road, що тягнеться від Palace Court до Ossington Street, і пролягає неподалік від посольства РФ.

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23 лютого ця вулиця була розфарбована в синьо-жовті кольори українського прапора на знак протесту проти дій РФ.

Голова Вестмінстерської ради Адам Хуг сказав, що прохання про перейменування надійшло від української громади і є "відповідним жестом", щоб відзначити хоробрість країни.

"Це невелика ділянка дороги, але ми хочемо показати народу України, що їхня боротьба займає помітне місце в нашому місті", - сказав він.

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За даними мерії, наразі в Лондоні проживає 16 000 українських біженців.

Посол України у Великій Британії назвав перейменування "символом солідарності з українським народом і даниною його незламному духу перед обличчям агресії".

Пізніше сьогодні буде встановлено новий дорожній знак Kyiv Road, а Мармурова арка поблизу також буде підсвічена українськими кольорами.

Інші країни зробили подібні жести. Литовська столиця Вільнюс минулого року назвала вулицю, що веде до російського посольства, вулицею Героїв України, а столиця Естонії Таллінн назвав одну зі своїх площ площею України.

Теми: Велика БританіяРосіявійнаУкраїна
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