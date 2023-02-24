В Лондоне часть улицы неподалеку от посольства России переименуют в честь Киева
Часть лондонской улицы переименуют в Kyiv Road в первую годовщину российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".
Новым адресом станет участок улицы Bayswater Road, которая тянется от Palace Court до Ossington Street, и пролегает неподалеку от посольства РФ.
23 февраля эта улица была раскрашена в сине-желтые цвета украинского флага в знак протеста против действий РФ.
Председатель Вестминстерского совета Адам Хуг сказал, что просьба о переименовании поступила от украинской общины и является "соответствующим жестом", чтобы отметить храбрость страны.
"Это небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что их борьба занимает заметное место в нашем городе", - сказал он.
По данным мэрии, сейчас в Лондоне проживает 16 000 украинских беженцев.
Посол Украины в Великобритании назвал переименование "символом солидарности с украинским народом и данью его несокрушимому духу перед лицом агрессии".
Позже сегодня будет установлен новый дорожный знак Kyiv Road, а Мраморная арка поблизости также будет подсвечена украинскими цветами.
Другие страны ранее сделали подобные жесты. Литовская столица Вильнюс в прошлом году назвала улицу, ведущую к российскому посольству, улицей Героев Украины, а столица Эстонии Таллинн назвал одну из своих площадей площадью Украины.