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В Лондоне часть улицы неподалеку от посольства России переименуют в честь Киева

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 08:26
В Лондоне часть улицы неподалеку от посольства России переименуют в честь Киева
скриншот

Часть лондонской улицы переименуют в Kyiv Road в первую годовщину российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Новым адресом станет участок улицы Bayswater Road, которая тянется от Palace Court до Ossington Street, и пролегает неподалеку от посольства РФ.

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23 февраля эта улица была раскрашена в сине-желтые цвета украинского флага в знак протеста против действий РФ.

Председатель Вестминстерского совета Адам Хуг сказал, что просьба о переименовании поступила от украинской общины и является "соответствующим жестом", чтобы отметить храбрость страны.

"Это небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что их борьба занимает заметное место в нашем городе", - сказал он.

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По данным мэрии, сейчас в Лондоне проживает 16 000 украинских беженцев.

Посол Украины в Великобритании назвал переименование "символом солидарности с украинским народом и данью его несокрушимому духу перед лицом агрессии".

Позже сегодня будет установлен новый дорожный знак Kyiv Road, а Мраморная арка поблизости также будет подсвечена украинскими цветами.

Другие страны ранее сделали подобные жесты. Литовская столица Вильнюс в прошлом году назвала улицу, ведущую к российскому посольству, улицей Героев Украины, а столица Эстонии Таллинн назвал одну из своих площадей площадью Украины.

Темы: ВеликобританияРосcиявойнаУкраина
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