Винищувачі F-16 не є ключовою необхідністю для України - радник Байдена

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що винищувачі F-16, які запросила Україна, "не є ключовою необхідністю" для поточних потреб країни, які полягають у контрнаступі проти російських сил.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

"F-16 - це не питання для короткострокової боротьби. F-16 - це питання для довгострокової оборони України, і саме про це говорили президент Байден і президент Зеленський", - сказав Салліван.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати ведуть діалог із Україною стосовно її військових потреб, і в ньому також фігурує питання постачання винищувачів західного зразка.

США, як відомо, наразі не планують передавати Україні власні винищувачі, та висловлювали готовність підтримати відповідне рішення інших країн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що питання надання Україні винищувачів буде вирішено. Раніше він заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.