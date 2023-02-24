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Истребители F-16 не являются ключевой необходимостью для Украины - советник Байдена

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 08:41
Истребители F-16 не являются ключевой необходимостью для Украины - советник Байдена
ДЖЕЙК САЛЛИВАН, ФОТО GETTY IMAGES

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые запросила Украина, "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей страны, которые заключаются в контрнаступлении против российских сил.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"F-16 - это не вопрос для краткосрочной борьбы. F-16 - это вопрос для долгосрочной обороны Украины, и именно об этом говорили президент Байден и президент Зеленский", - сказал Салливан.

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Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты ведут диалог с Украиной относительно ее военных потребностей, и в нем также фигурирует вопрос поставки истребителей западного образца.

США, как известно, пока не планируют передавать Украине собственные истребители, и выражали готовность поддержать соответствующее решение других стран.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что вопрос предоставления Украине истребителей будет решен. Ранее он заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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