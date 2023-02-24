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Зеленський: Зробимо все, щоб здобути перемогу цього року

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 08:48
Зеленський: Зробимо все, щоб здобути перемогу цього року
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський обіцяє зробити все, щоб досягти перемоги в цьому році, і щоб російські убивці понесли покарання за свої злочини.

Джерело: звернення Зеленського у річницю повномасштабного нападу Росії

Пряма мова президента: "Ми витримуємо всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це.

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Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності.

Його головний підсумок – ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!".

Деталі: Зеленський нагадав, як рік тому записав своє перше коротке звернення до народу, як українці не злякалися і стали в чергу до військкоматів і ТрО, щоб боронити свою землю.

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Як щоденно мужньо бились, "вигризали кожну добу" і як досі продовжують мужньо битися "за кожне завтра".

Президент подякував усім, хто чинить опір, і всім, хто допомагає Україні протистояти агресору. 

Він нагадав про низку злочинів росіян, які шокували і продовжують шокувати світ, і про щоденні подвиги українців, які показали світу, на що спроможна Україна.

Президент також згадав "перші наступи, перші здобутки, перші звільнені території" і перші об’єднання світових лідерів, які вирішили підтримувати Україну.

Зеленський зазначив, що ця війна змінила всіх і кожного українця, принесла їм багато болю, бо "за рік фактично кожен українець когось втратив".

Пряма мова президента: "Ми не зітремо їхні імена ні з телефонної, ні з власної пам’яті. Ми ніколи їх не забудемо. Ми ніколи цього не пробачимо. Ми ніколи не заспокоїмося, доки російські вбивці не понесуть заслужену кару. Кару міжнародного трибуналу. Суду Божого. Наших воїнів. Або всіх їх разом узятих.

Вирок очевидний. Дев’ять років тому сусід став агресором. Рік тому агресор став катом, мародером і терористом. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву в тому, що на нас чекає перемога".

Деталі: Президент також обіцяє зробити все можливе, щоб повернути додому кожного полоненого і кожного українця, який нині вимушено перебуває закордоном.

Теми: Зеленськийвійна
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