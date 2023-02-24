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Зеленский: Сделаем все, чтобы одержать победу в этом году

Ирина БалачукПятница, 24 февраля 2023, 09:48
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский обещает сделать все, чтобы достичь победы в этом году, и чтобы российские убийцы понесли наказание за свои преступления.

Источник: обращение Зеленского в годовщину полномасштабного нападения России

Прямая речь президента: "Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блэкаут, холод. Мы сильнее этого.

Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Лютый год несокрушимости.

Его главный итог – мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!".

Детали: Зеленский напомнил, как год назад записал свое первое короткое обращение к народу, как украинцы не испугались и стали в очередь в военкоматы и ТрО, чтобы защищать свою землю.

Как ежедневно мужественно сражались, "выгрызали каждые сутки" и как до сих пор продолжают мужественно сражаться "за каждое завтра".

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Президент поблагодарил всех, кто сопротивляется врагу, и всех, кто помогает Украине противостоять агрессору.

Он напомнил о ряде преступлений россиян, которые шокировали и продолжают шокировать мир, и о ежедневных подвигах украинцев, которые показали миру, на что способна Украина.

Президент также вспомнил "первые наступления, первые достижения, первые освобожденные территории" и первые объединения мировых лидеров, которые решили поддерживать Украину.

Зеленский отметил, что эта война изменила всех и каждого украинца, принесла им много боли, потому что "за год фактически каждый украинец кого-то потерял".

Прямая речь президента: "Мы не сотрем их имена ни из телефонной, ни из собственной памяти. Мы никогда их не забудем. Мы никогда этого не простим. Мы никогда не успокоимся, пока российские убийцы не понесут заслуженное наказание. Наказание международного трибунала. Суда Божьего. Наших воинов. Или всех их вместе взятых.

Приговор очевиден. Девять лет назад сосед стал агрессором. Год назад агрессор стал палачом, мародером и террористом. Мы не сомневаемся, что они понесут ответственность. Мы не сомневаемся в том, что нас ждет победа".

Детали: Президент также обещает сделать все возможное, чтобы вернуть домой каждого пленного и каждого украинца, который сейчас вынужденно находится за рубежом.

Темы: Зеленскийвойна
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