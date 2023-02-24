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Британія оголосила нові санкції проти Росії: експортні обмеження та посадовці "Росатому"

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 10:01
Фото: Getty Images

Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії, який має закрити можливості для експорту всього, що Кремль використовує для війни, а також проти нових фізичних осіб - у тому числі посадовців "Росатому" та ще двох компаній російського ВПК. 

Про це заявили в уряді Британії, пише "Європейська правда"

Метою експортних санкцій називають блокування ввезення до Росії "всього, що, як встановила Україна", Росія використовувала на полі бою". 

"Серед сотень товарних номенклатур - запчастини літаків, радіообладнання, компоненти електроніки, що можуть використовуватися російським ВПК, зокрема для виготовлення безпілотників. Розвіддані свідчать, що нестача компонентів внаслідок санкцій вже впливає на спроможність РФ виробляти озброєння на експорт, зокрема бронетехніку, ударні гелікоптери та засоби протиповітряної оборони", - зазначають у комюніке. 

Під санкції потрапили також найвищі посадовці "Росатому", двох великих компаній оборонпрому, чотирьох російських банків та російських еліт. 

Зокрема, це 34 особи, пов’язані з корпорацією "Ростех", а також корпорацією "Алмаз-Антей", що спеціалізується на засобах ППО земля-повітря та зброї для застосування з літаків; 6 підприємств, що займаються ремонтом військової техніки. 

Нові персональні санкції запроваджують проти Матіаса Варнінга, виконавчого директора Nord Stream 2, раніше члена правління у "Транснєфті" і "Роснєфті", якого називають близьким другом Путіна; матері Аліни Кабаєвої Любові Кабаєвої; колишнього головного охоронця Путіна Алєксєя Дюміна за його роль в анексії Криму та організації навчань з аеророзвідки для сил РФ; Андрєя Козака - сина колишнього віцепрем’єра, близького соратника Путіна Дмітрія Козака; 20 посадовців "Газпрому" та "Аерофлоту" - у тому числі керівника "Газпрому" Віктора Зубкова - і двох чинних російських міністрів.

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Під санкціями опинилися також 5 іранських посадовців з Qods Aviation Industry - компанії-виробника дронів, які РФ використовувала в Україні. 

На додачу до експортних обмежень товарів, які РФ використовує для ведення війни, Британія забороняє також імпорт 140 товарів, включно із залізом та сталлю, обробленими у третіх країнах. 

Окрім того, Британія розширить раніше запроваджені санкції щодо Криму та ОРДЛО на окуповані Росією райони Херсонської та Запорізької області.

Міністр з питань бізнесу і торгівлі Кемі Баденох заявив, що імпорт до Британії з Росії, порівняно зі станом до 24.02.22, знизився на 99%, а експорт товарів до Росії - на близько 80%. 

Нагадаємо, Євросоюз не встиг узгодити 10-й пакет санкцій до річниці агресії через Польщу, яка вважає запропоновані обмеження недостатньо жорсткими. 

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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