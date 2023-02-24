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Британия объявила новые санкции против России: экспортные ограничения и чиновники "Росатома"

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 10:01
Фото: Getty Images

Великобритания объявила новый пакет санкций против России, который должен закрыть возможности для экспорта всего, что Кремль использует для войны, а также против новых физических лиц - в том числе должностных лиц "Росатома" и еще двух компаний российского ВПК.

Об этом заявили в правительстве Великобритании, пишет "Европейская правда".

Целью экспортных санкций называют блокирование ввоза в Россию "всего, что, как установила Украина", Россия использовала на поле боя".

"Среди сотен товарных номенклатур - запчасти самолетов, радиооборудование, компоненты электроники, которые могут использоваться российским ВПК, в частности для изготовления беспилотников. Разведданные свидетельствуют, что нехватка компонентов в результате санкций уже влияет на способность РФ производить вооружение на экспорт, в частности бронетехнику, ударные вертолеты и средства противовоздушной обороны", - отмечается в коммюнике.

Под санкции попали также высшие должностные лица "Росатома", двух крупных компаний оборонпрома, четырех российских банков и российских элит.

В частности, это 34 человека, связанные с корпорацией "Ростех", а также корпорацией "Алмаз-Антей", специализирующейся на средствах ПВО земля-воздух и оружия для применения с самолетов; 6 предприятий, занимающихся ремонтом военной техники.

Новые персональные санкции вводят против Матиаса Варнинга, исполнительного директора Nord Stream 2, ранее члена правления в "Транснефти" и "Роснефти", которого называют близким другом Путина; матери Алины Кабаевой Любови Кабаевой; бывшего главного охранника Путина Алексея Дюмина за его роль в аннексии Крыма и организации учений по аэроразведке для сил РФ; Андрея Козака - сына бывшего вице-премьера, близкого соратника Путина Дмитрия Козака; 20 должностных лиц "Газпрома" и "Аэрофлота" - в том числе руководителя "Газпрома" Виктора Зубкова - и двух действующих российских министров.

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Под санкциями оказались также 5 иранских чиновников из Qods Aviation Industry - компании-производителя дронов, которые РФ использовала в Украине.

В дополнение к экспортным ограничениям товаров, которые РФ использует для ведения войны, Великобритания запрещает также импорт 140 товаров, включая железо и сталь, обработанными в третьих странах.

Кроме того, Великобритания расширит ранее введенные санкции в отношении Крыма и ОРДЛО на оккупированные Россией районы Херсонской и Запорожской области.

Министр по вопросам бизнеса и торговли Кеми Баденох заявил, что импорт в Британию из России, по сравнению с состоянием до 24.02.22, снизился на 99%, а экспорт товаров в Россию - на около 80%.

Напомним, Евросоюз не успел согласовать 10-й пакет санкций к годовщине агрессии из-за Польши, которая считает предложенные ограничения недостаточно жесткими.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
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