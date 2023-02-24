Зеленський на Софійській площі вручив "Героїв" українським захисникам

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Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, зокрема, звання Героя України, українським захисникам у річницю повномасштабного вторгнення Росії на Софійській площі вранці 24 лютого.

Джерело: церемонія вручення нагород

Деталі: На Софійській площі підняли державний прапор. В цей час наживо лунав гімн у виконанні Святослава Вакарчука.

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Зеленський подякував усім захисникам та захисницям, а також усім українцям, який кожен на своєму місці протистоїть агресору.

Пряма мова Зеленського: "Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність!

Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла памʼять усім, чиє життя забрала ця війна".

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Деталі: Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників і усіх жертв росіян.

Також президент вручив державні нагороди, частину з них посмертно.

Також на Софійській площі пройшла церемонія вручення бойових прапорів.

На заході були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, голова ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данілов, міністри та інші посадовці.