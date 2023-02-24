Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський на Софійській площі вручив "Героїв" українським захисникам

Ірина БалачукП'ятниця, 24 лютого 2023, 09:25
Зеленський на Софійській площі вручив Героїв українським захисникам
Тут і далі фото ОП

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, зокрема, звання Героя України, українським захисникам у річницю повномасштабного вторгнення Росії на Софійській площі вранці 24 лютого.

Джерело: церемонія вручення нагород

Деталі: На Софійській площі підняли державний прапор. В цей час наживо лунав гімн у виконанні Святослава Вакарчука.   

Реклама:

Зеленський подякував усім захисникам та захисницям, а також усім українцям, який кожен на своєму місці протистоїть агресору. 

 

Пряма мова Зеленського: "Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність!

Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла памʼять усім, чиє життя забрала ця війна". 

ВІДЕО ДНЯ
 

Деталі: Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників і усіх жертв росіян. 

 

Також президент вручив державні нагороди, частину з них посмертно. 

 

Також на Софійській площі пройшла церемонія вручення бойових прапорів.   

 

На заході були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, голова ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данілов, міністри та інші посадовці.

Теми: ЗеленськийЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
Усі новини...
Реклама: