Зеленский на Софийской площади вручил "Героев" украинским защитникам

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Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды, в частности, звание Героя Украины, украинским защитникам в годовщину полномасштабного вторжения России на Софийской площади утром 24 февраля.

Источник: церемония вручения наград

Детали: На Софийской площади подняли государственный флаг. В это время вживую звучал гимн в исполнении Святослава Вакарчука.

Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц, а также всех украинцев, которые каждый на своем месте противостоят агрессору.

Прямая речь Зеленского: "Я благодарю всех, кто выдержал тот февраль, этот год, и кто дает Украине несокрушимость!

Слава всем, кто сейчас в бою! Слава Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии, разведке, Службе безопасности Украины, Национальной полиции, украинским пограничникам и всем вам, нашим Силам обороны и безопасности! Слава всем вам, кто помогает сражаться, и кто спасает жизни! Светлая память всем, чью жизнь забрала эта война".

Детали: Присутствующие почтили минутой молчания павших защитников и всех жертв россиян.

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Также президент вручил государственные награды, часть из них посмертно.

Также на Софийской площади прошла церемония вручения боевых флагов.

На мероприятии присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов, министры и другие должностные лица.