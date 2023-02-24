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На півдні затримали агентуру ФСБ, яка "наводила" російські ракети на лікарні та позиції ЗСУ – СБУ

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 лютого 2023, 09:50
На півдні затримали агентуру ФСБ, яка наводила російські ракети на лікарні та позиції ЗСУ – СБУ

Співробітники СБУ нейтралізували агентурну мережу ФСБ і затримали 6-х російських агентів, які "наводили" російські ракети на лікарні у південних регіонах України.

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "Вони збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України на території південних регіонів нашої держави.

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Один із зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера.

Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора.

Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень".

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Деталі: Отримані відомості окупанти використовували для ракетних ударів по українських об’єктах.

Встановлено, що саме за "наводкою" російської агентури загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України.

За кожне успішно виконане вороже завдання поплічники агресора отримували від своїх кураторів гроші.

Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього.

Силовики затримали зловмисників під час спроб визначення точних геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів.

За даними слідства, зрадниками виявились 6-ро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управління ФСБ РФ.

Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

У разі захоплення південних регіонів України загарбники "гарантували" своїм поплічникам "посади" в окупаційних адміністраціях РФ.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони із доказами злочинних дій та банківські картки, на які надходила "винагорода" від агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 111 (держзрада, в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Суд обрав зрадникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання – 15 років або довічне позбавлення волі.

 
 
 

Теми: СБУФСБдержзрадаракетний удар
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