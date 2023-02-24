Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На юге задержали агентуру ФСБ, которая "наводила" ракеты РФ на больницы и позиции ВСУ – СБУ

Алена МазуренкоПятница, 24 февраля 2023, 10:50

Сотрудники СБУ нейтрализовали агентурную сеть ФСБ и задержали 6-х российских агентов, которые "наводили" российские ракеты на больницы в южных регионах Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Они собирали разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории южных регионов нашего государства.

Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера.

Под предлогом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции украинских защитников, где собирал разведданные в пользу страны-агрессора.

Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе местных больниц".

Детали: Полученные сведения оккупанты использовали для ракетных ударов по украинским объектам.

ВИДЕО ДНЯ

Установлено, что именно по "наводке" российской агентуры захватчики совершили серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждое успешно выполненное вражеское задание приспешники агрессора получали от своих кураторов деньги.

Сумма зависела от важности объекта и сложности сбора информации о нем.

Силовики задержали злоумышленников во время попыток определения точных геолокаций нескольких украинских больниц и энергообъектов.

По данным следствия, предателями оказались 6-ро местных жителей, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ.

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Телеграмм-канал.

В случае захвата южных регионов Украины захватчики "гарантировали" своим приспешникам "должности" в оккупационных администрациях РФ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с доказательствами преступных действий и банковские карты, на которые поступало "вознаграждение" от агрессора.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 (госизмена, в условиях военного положения);
ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Суд избрал предателям меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание - 15 лет или пожизненное лишение свободы.

 
 
 

Темы: СБУФСБгосизменаракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

В Украине погиб американский доброволец – CNN

Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

фото, видео, обновлено от 15:09На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

Все новости...
СБУ
Суд арестовал имущество жены Медведчука на более 5,6 миллиарда гривен
Церковникам УПЦ МП суды уже вынесли 7 обвинительных приговоров – СБУ
Ночная охота спецназовцев СБУ: сгорели 5 российских танков и САУ "Акация"
Последние новости
10:43
фотоБританская разведка: Качество элитных бригад морпехов РФ могло существенно снизиться после потерь
10:39
"Прерванный полет министра Монастырского": 40-й день памяти по министру МВД
10:22
НБУ снова продал из резервов более 600 миллионов долларов
10:10
фотоВ США женщина за 3 года родила две пары идентичных близнецов
10:04
За сутки под обстрелом россиян были 8 областей - ОВА
09:48
Президент Чехии поделился, какими видит сценарии для России после войны
09:30
Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"
09:13
Президент Чехии о войне: "Можно надеяться на лучшее, но лучше готовиться к худшему"
08:51
В Донецкой и Херсонской областях россияне убили еще пятерых гражданских
08:28
В Украине ликвидированы еще более 650 оккупантов и десятки техники
Все новости...