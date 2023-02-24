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На юге задержали агентуру ФСБ, которая "наводила" ракеты РФ на больницы и позиции ВСУ – СБУ

Алена МазуренкоПятница, 24 февраля 2023, 09:50
На юге задержали агентуру ФСБ, которая наводила ракеты РФ на больницы и позиции ВСУ – СБУ

Сотрудники СБУ нейтрализовали агентурную сеть ФСБ и задержали 6-х российских агентов, которые "наводили" российские ракеты на больницы в южных регионах Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Они собирали разведданные о местах дислокации подразделений ВСУ и правоохранительных органов Украины на территории южных регионов нашего государства.

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Один из злоумышленников маскировал преступную деятельность под видом волонтера.

Под предлогом доставки помощи на фронт он прибывал на позиции украинских защитников, где собирал разведданные в пользу страны-агрессора.

Кроме того, агенты объезжали прифронтовую местность и передавали врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе местных больниц".

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Детали: Полученные сведения оккупанты использовали для ракетных ударов по украинским объектам.

Установлено, что именно по "наводке" российской агентуры захватчики совершили серию обстрелов медучреждений на юге Украины.

За каждое успешно выполненное вражеское задание приспешники агрессора получали от своих кураторов деньги.

Сумма зависела от важности объекта и сложности сбора информации о нем.

Силовики задержали злоумышленников во время попыток определения точных геолокаций нескольких украинских больниц и энергообъектов.

По данным следствия, предателями оказались 6-ро местных жителей, которых после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ РФ.

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Телеграмм-канал.

В случае захвата южных регионов Украины захватчики "гарантировали" своим приспешникам "должности" в оккупационных администрациях РФ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили телефоны с доказательствами преступных действий и банковские карты, на которые поступало "вознаграждение" от агрессора.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 (госизмена, в условиях военного положения);
ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Суд избрал предателям меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание - 15 лет или пожизненное лишение свободы.

 
 
 

Темы: СБУФСБгосизменаракетный удар
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