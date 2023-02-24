Прем'єр Польщі приїхав до Києва у річницю російського вторгнення
Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у п'ятницю відвідує Київ у річницю початку війни Росії проти України.
Про це повідомляє TVP1, пише "Європейська правда".
Моравецький прибув вранці поклав вінок до Стіни пам'яті загиблих у центрі столиці. Його супроводжував український прем'єр Денис Шмигаль.
Секретар правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський раніше також повідомив, що Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні українського парламенту.
Соболевський також повідомив, що прем'єр-міністр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джо Байдена до Варшави, який завершився в середу.
Речник уряду пізніше опублікував у Twitter фото Моравецького у Києві.
"Через рік після початку російських військових дій прем'єр-міністр Моравецький відвідав Київ, щоб дати чіткий і відчутний сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії. Невдовзі після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб гарантувати, що Україна не залишиться наодинці", - написав він.
Напередодні Моравецький заявив, що його країна буде першою або однією з перших, хто передасть Україні танки Leopard.